"Doar aerul a mai ramas de furat", scrie Sora pe pagina sa de Facebook , distribuind un material video realizat de o echipa de documentaristi, care prezinta starea deplorabila in care se afla judetul Teleorman, golit de locuitorii sai."Teleorman: iadul saraciei, tinutul unde au fost furate padurile, pamanturile, apele si destinele oamenilor. 'Mai are sa ne ia exact cimitirele...', spune un om. Dar au furat si cimitirele: Teleormanul este acel taram in care mortii voteaza. Doar aerul a mai ramas de furat", scrie Mihai Sora.Filosoful ataseaza si un documentar video despre judetul Teleorman, intitulat "Aici nu-l avem decat pe Dragnea", spunand ca in acest judet s-au nascut mari scriitori, insa niciunul nu ar reusi sa arate adevarul hotiei."In Teleorman s-au nascut Gala Galaction, Marin Preda, Constantin Noica. Niciunul nu ar izbuti sa arate lumii - cu precizia imaginilor acestui reportaj - adevarul intreg si gol-golut al hotiei. Realitatea zilelor noastre arunca in derizoriu orice pagina de literatura sau de filosofie. Pe-un picior de plai...", comenteaza Sora.Materialul, realizat de o echipa de documentaristi, prezinta situatia judetului Teleorman, golit de locuitori, cei ramasi spunand ca acolo mai pot lucra doar pentru Liviu Dragnea, reprezentat de Tel Drum sau de administratia publica....citeste mai departe despre " Mihai Sora: Teleorman, iadul saraciei, acel taram in care mortii voteaza. Doar aerul a mai ramas de furat " pe Ziare.com