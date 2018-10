Mihai Sora: Trebuie sa le facem fata celor care contesta Europa. Melania Medeleanu: Ne e foame de demnitate, iar portiile sunt tot mai mici

Mihai Sora si Asociatia MagiCAMP sunt laureatii premiului Cetateanul European al anului, acordat de Parlamentul European. Motivatia celor care i-au nominalizat - europarlamentarii romani Monica Macovei, Cristian Preda si Siegfried Muresan - priveste deopotriva vocatia de a se pune in slujba societatii si a celuilalt, cat si pe cea a apartenentei europene.Mesajul lui Mihai Sora, filosoful-cetetean premiat de Parlamentul EuropeanMihai Sora, "filosoful-cetetean", asa cum a fost numit, a vorbit limpede si cu inalta modestie care i-a definit profilul public, despre valorea disponibilitatii de a fi alaturi de ceilalti, in spatiul comun european, caruia Romania ii apartine."Nu stiu de unde am energia, sper sa o am, asa cum se vede din afara. Ma simt frate cu cei care ma inconjoara, de la ei iau energia pe care incerc sa o valorific spre binele tuturor", a spus Mihai Sora."Acest premiu e pentru mine un imbold la a merge mai departe pe calea pe care o apucasem deja: solidaritate cu cei care ne inconjoara si pe care ii simt facand impreuna cu mine o singura comunitate. Sunt recunoascator", a adaugat filosoful.Solidaritatea sociala, insa, apararea culturii democratice nu ar fi posibile in afara Europei, o apartenenta pe care cativa par a o contesta si la Bucuresti."Suntem europeni, facem parte organica din acest continent care este o cultura desfasurata de-a lungul a catorva milenii. Pe acest plan suntem solidari, din acest motiv suntem europeni. Europa este un destin comun, pentru zeci si sute de milioane de oameni, cu care noi suntem solidari", adauga Sora.Trebuie sa le facem fata celor care contesta Europa, "sa nu ii lasam in plata Domnului, sa aparam valorile europene. Sunt valorile care ne-au constituit si fara de care ne lasam in voia sortii. Trebuie sa avem aceste valori ca ghid care sa ne calauzeasca, sa ne arate directia si sa nu incetam sa facem asta", este mesajul clar al lui Mihai Sora.MagiCAMP si Foamea de demnitateTot valorile comune europene ale solidaritatii si binelui comun sunt cele care compun tem ...citeste mai departe despre " Mihai Sora: Trebuie sa le facem fata celor care contesta Europa. Melania Medeleanu: Ne e foame de demnitate, iar portiile sunt tot mai mici " pe Ziare.com