Mihai Sora: Va trebui sa avem multa rabdare. Dupa 30 de ani de la mineriade, Iliescu si altii care au dat ordine nu sunt condamnati

Mihai Sora scrie pe pagina sa de Facebook ca sunt voci care incearca sa bagatelizeze actiunea represiva din 10 august, s-o arunce in derizoriu sau, mai grav, s-o justifice."De obicei, sunt vocile celor cu agenda clara. Ceilalti, victimele din 10 august, cei care asteptam ca responsabilii - sefi ori executanti - sa fie trasi la raspundere, cu totii va trebui sa avem multa rabdare. Dupa aproape 30 de ani de la Mineriade, inca nu vedem o condamnare a lui Ion Iliescu si a altora, care au dat atunci ordine, aceiasi care, ulterior, si-au cladit falnice cariere (politice sau militare), aceiasi care - desi urmariti penal pentru crime impotriva umanitatii -, au constiinta impacata, dorm linistiti, rescriu istoria si ne explica doct ca nici nu au existat Mineriade", subliniaza Sora.