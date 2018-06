Mihai Sora: Voi merge in Parcul Izvor si ma voi uita la cladirea aceea hidoasa unde se decide soarta Romaniei. Trag nadejde ca vom fi multi

Sora isi exprima speranta ca vor fi multi participanti, pentru ca la conducerea tarii au ajuns "niste borfasi"."1 an, 5 luni si 22 de zile de cand ii suportam. Nici macar un an si jumatate: 538 de zile. In tot acest rastimp, singura lor preocupare a fost sa-si salveze pielea, sa-si puna la adapost averile, sa injoseasca, prin faptele si vorbele lor, ideea insasi de democratie", a scris marti seara filosoful Mihai Sora pe pagina sa de Facebook El a vorbit despre protestele masive care au avut loc de cand la guvernare se afla coalitia PSD-ALDE, spunand ca asta fac oamenii in loc sa-si vada de familii, pentru ca tara este condusa de "niste borfasi", care au ajuns acolo prin inselarea celor care i-au votat si din cauza ca unii nu au iesit la vot."Va mai amintiti de cocotieri? Pare un episod rupt dintr-o alta viata, in urma cu o vesnicie, intr-atat s-a dilatat timpul, intr-atat ne-au cotropit ei vietile noastre: am invatat ce sunt "ragaliile", am studiat coduri de procedura penala, am citit - cu lupa si creionul in mana - legi, ordonante, decrete.In crucea noptii, am stat cu ochii pe ecrane, asteptand sentinte judecatoresti... Am iesit - iarna, vara, noapte, zi - la proteste. In loc sa ne vedem de lumea noastra, de preocuparile noastre firesti, de familiile noastre, cum ar fi trebuit, daca la carma tarii nu ar fi ajuns niste borfasi, - prin inselarea, aservirea si exploatarea celor care i-au votat, prin indolenta iresponsabila a celor care nu au fost la vot.538 de zile sunt o vesnicie in Romania centenara", mai spune filosoful."Nu departe de Piata Victoriei, imi scria cineva, locuieste un baietel nascut odata cu protestele noastre; un copil care a invatat cuvantul "hotii" inaintea cuvantului "Mama". Acestia suntem astazi, 26 iunie 2018, la miezul noptii.In clipa de fata, nimeni nu poate sti cu precizie cum vor vota parlamentarii noua motiune de cenzura. In ce ma priveste, nu am incredere decat in tinerii de la Uniunea Salvati Romania: singurii fara dosare penale, fara fugari spre alte partide, fara jocuri murdare, fara baloase negocieri in culise.Voi merge maine in Parcul Izvor si ma voi uita la cladirea aceea hidoasa unde se decide soarta Romaniei. Trag nadejde ca vom fi multi", inche ...citeste mai departe despre " Mihai Sora: Voi merge in Parcul Izvor si ma voi uita la cladirea aceea hidoasa unde se decide soarta Romaniei. Trag nadejde ca vom fi multi " pe Ziare.com