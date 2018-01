"Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea e buna", a declarat Mihai Tudose dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD de luni seara.Intrebat daca s-a dat jos din Trabant, Tudose a zis ca "Da".El a precizat ca ii va inainta demisia presedintelui Klaus Iohannis fie in aceasta seara, fie maine dimineata."Plec cu fruntea sus. Colegiul a apreciat activitatea guvernamentala. Sunt vicepresedinte (al PSD, n.red.) si nu am informatii ca se schimba ceva", a declarat Mihai Tudose, dupa ce Comitetul Executiv a decis sa-i retraga sprijinul politic.Marti, la ora 11:00, va avea loc sedinta Comitetului Executiv PSD care va decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, Claudiu Manda a declarat ca nu crede ca PSD va ajunge in Opozitie."Sunt chestiuni interne, le-am rezolvat. Mihai Tudose si ceilalti colegi raman in echipa. Premierul a spus ca este membru de partid si ramane in echipa. Nu se pune problema sa ajungem in Opozitie. Avem majoritate", a mai spus Claudiu Manda, parlamentar PSD.Codrin Stefanescu, secretar-general adjunct PSD, a declarat la Antena 3 ca el s-a abtinut la votul din CEx. Stefanescu a prezicat ca la sedinta de marti de la ora 11, Liviu Dragnea nu va participa, neavand nicio propunere pentru functia de premier.Guvernul condus de Mihai Tudose a primit votul de investitura pe 29 iunie 2017, la doar doua zile dupa ce Tudose fusese propus pentru functia de premier de coalitia PSD-ALDE.Sorin Grindeanu, primul premier al coalitiei PSD-ALDE dupa alegeri, a rezistat in functia de prim ministru mai putin de 6 luni.- continua -Citeste si:LIVE Dragnea isi schimba inca un guvern. PSD i-a retras sprijinul, Tudose isi da demisiaIohannis glumeste cu un ministru despre remaniere, in timp ce Tudose si Dragnea se razboiesc in CEx ...citeste mai departe despre " Mihai Tudose: Am demisionat, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea e buna " pe Ziare.com