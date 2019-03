Mii de bucuresteni risca sa isi piarda viata, la un cutremur major. De ce intarzie consolidarea cladirilor cu risc seismic din Capitala

Iar cand in sfarsit au inceput, consolidarile au intampinat tot soiul de obstacole si au progresat cu viteza melcului....Primarul general Gabriela Firea a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca -dupa aproape 3 decenii in care in Bucuresti s-au consolidat doar 20 de cladiri cu risc seismic grad 1 - lucrarile de profil au inceput sa se desfasoare intr-un ritm alert.Mai exact, potrivit primarului, pentru jumatate dintre cele 349 de cladiri cu risc seismic 1 din Capitala s-au demarat deja procedurile de consolidare. Ceea ce nu a explicat pe larg primarul este ca aceste proceduri sunt adesea de durata si nu inseamna ca lucrarile vor incepe in cateva zile.Spre exemplu, dupa cum Ziare.com v-a informat deja, in cazul in care proprietarii sunt de acord cu consolidarea, se incepe cu o expertiza tehnica a cladirii, in urma careia specialistii in domeniu propun mai multe solutii pentru consolidare.Expertii primariei o aleg pe cea pe care o considera optima. Apoi se intocmeste Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), ceea ce poate dura intre 4 si 6 luni. Se obtin toate avizele si se realizeaza, in 2-3 luni, proiectul tehnic. Si abia in aceasta etapa stie PMB exact cat va dura consolidarea si cat va costa.In consecinta, dupa punerea in siguranta a cladirii, care dureaza circa 2-3 luni, incep lucrarile propriu-zise de consolidare care sunt complexe si care se intind pe 24-36 de luni.Cu alte cuvinte, pentru cladirile in cazul carora abia se intocmesc primele documente, consolidarea va mai dura ani buni de aici inainte. Asta daca nu cumva firma care consolideaza lasa santierul de izbeliste sau daca nu cumva vreun locatar se razgandeste cu privire la lucrari si blocheaza procedura...De ce se tem bucurestenii de consolidarePotrivit Gabrielei Firea, administratia sa a eliminat toate motivele care ii faceau pe bucuresteni sa fie sceptici cu privire la consolidare."Motivele pentru care unii dintre proprietarii de cladiri cu risc seismic 1 nu erau de acord cu consolidarea nu mai exista. Acum exista o serie de facilitati pe care PMB le ...citeste mai departe despre " Mii de bucuresteni risca sa isi piarda viata, la un cutremur major. De ce intarzie consolidarea cladirilor cu risc seismic din Capitala " pe Ziare.com