Mii de romani au cerut iar in strada demisia Guvernului Dancila si a lui Dragnea: PSD, ciuma rosie! (Galerie Foto & Video)

Oamenii au protestat pasnic, au cantat, au dansat, si-au aprins luminile telefoanelor, ca in fiecare seara si le-au ridicat cat de sus au putut, scandand celebra lozinca anti-PSD intr-un glas. Protestatari de toate varstele au scandat toata seara "muie PSD", spunand ca expresia s-a golit de continutul obscen ci a devenit oficial singurul mesaj care au vazut ca ajunge si la urechile guvernantilor si a celor de la PSD si ALDE.La finalul protestului, cateva sute de oameni au plecat in mars pana in Piata Universitatii, unde au cantat imnul national.Oamenii spun ca vor continua sa iasa in strada si in zilele ce vor urma, pana cand cei care au calcat grav linia rosie vor plati.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, desfasurarea protestelor din Piata Victoriei si din tara:23:57 - ISU Bucuresti Ilfov anunta ca 7 persoane care au participat la protestul de duminica au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au acuzat dureri in piept sau abdomen, ameteala, escoriatii sau lipotimie.Totodata, un protestatar intrat in greva foamei s-a prezentat la ambulanta, fara probleme deosebite. Din cele 7 cazuri, la spital a fost transportat un copil de 7 ani cu dureri toracice.23:44 - La intoarcerea spre Piata Victoriei, doi dintre protestatari au fost retinuti de jandarmi. Oamenii i-au povestit corespondentului Ziare.com ca cei doi pur si simplu au fost extrasi din multime, in timp ce un jandarm a declarat ca posibil ca cei doi sa fi avut asupra lor obiecte interzise.23:23 - Protestatarii nu s-au mai dus pana la Parlament, ci s-au oprit la Piata Universitatii, au cantat imnul national, s-au prins in hora si acum sunt pe drumul de intoarcere spre Piata Victoriei. La aceasta ora, in fata Guvernului mai sunt cateva zeci de protestatari.23:19 - Un roman care participa la meciul Simonei Halep in Canada a strigat de cateva ori "muie PSD", starnind hohotele de ras ale contationalilor. Arbitrul l-a rugat insa sa se opreasca. Simona Halep a castigat finala.23:11 - Deputatul USR Tudor Pop anunta ca a depus plangere impotriva Jandarmeriei."Tocmai am depus o sesizare impotriva Jandarmeriei Romane la sectia 1 Politie de pe bulevardul Lascar Catargiu. In sesizare am relatat, din postura de participant, modul abuziv, disproportionat si bru