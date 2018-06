Mii de romani au strigat in strada ca nu vor sa fie condusi de penali. Jandarmii au intervenit in forta, au lovit protestatari si i-au tarat in dube (Foto & Video)

In prima ora a protestului, dupa ce oamenii au blocat partial traficul in Piata Victoriei, jandarmii au intervenit in forta de mai multe ori, incercand sa-i impinga ca sa elibereze soseaua. Ba chiar l-au dus la duba pentru scurt timp pe Cristian Dide, dupa ce acesta a inceput sa citeasca la megafon drepturile pe care le au cetatenii si a spus ca jandarmii comit abuzuri.Protestatarii reclama ca fortele de ordine au folosit chiar si gaze lacrimogene, desi in Piata au fost foarte multi copii. La ora 21:30, cand oamenii deja incepeau sa plece, jandarmii au intervenit iar, au inceput sa impinga oamenii, chiar au folosit pumnii cand unii dintre ei, inclusiv femei, nu au vrut sa se ridice de pe jos.Jandarmeria a anuntat ca a dat 2 amenzi, insa filmarile din Piata au aratat cum zeci de protestatari au fost ridicati si tarati in dube. Inclusiv jurnalistii au fost legitimati, iar un jurnalist german a fost saltat brutal, fara explicatii.In fata acestei desfasurari de forta a Jandarmeriei, oamenii au inceput sa strige "Slugile lui Dragnea".Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, desfasurarea protestului de miercuri seara din Piata Victoriei:23:11 - Protestul s-a incheiat in Piata Victoriei. Oamenii anunta insa ca vor veni si maine, in numar si mai mare. Ramaneti alaturi de noi pentru a afla ce are de spus Jandarmeria despre interventia din seara aceasta.22:55 - Cei de la Rezistenta Tv incearca sa afle de la jandarmi unde a fost dus jurnalistul german.Paul Arne Wagner este cel care a filmat in Teleorm ...citeste mai departe despre " Mii de romani au strigat in strada ca nu vor sa fie condusi de penali. Jandarmii au intervenit in forta, au lovit protestatari si i-au tarat in dube (Foto & Video) " pe Ziare.com