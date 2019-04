Desi Guvernul le-a dat ordonanta ceruta, taximetristii blocheaza iar Bucurestiul: Nu protejati Uber! Ce spun autoritatile si compania

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) organizeaza astfel de proteste inca din anul 2016, cand numarul romanilor care folosesc servicii de transport alternativ a inceput sa creasca.La inceput, taximetristii n-au spus ca ar avea ceva impotriva soferilor care fac transport de persoane contra cost folosind Uber, Taxify si alte asemenea aplicatii de mobilitate urbana, ci au sustinut doar ca vor sa dispara din bransa lor asa-zisii pirati. Prin acest termen, COTAR se refera la toti soferii care fac transport de persoane fara sa fie taximetristi sau angajati ai unei companii de rent-a-car (prin intermediul carora clientii platesc in avans pentru a a inchiria o masina cu sofer).De mai multe ori, taximetristii au incercat sa forteze mana Guvernelor Ciolos, Grideanu, Tudose si Dancila pentru a obtine scoaterea in afara legii a celor pe care ei ii numesc pirati. In cele din urma, dupa mai multe balbaieli, taximetristii au spus-o deschis: protesteaza pentru ca vor ca serviciile de tip Uber si Taxify sa se autorizeze ca firme de taxi sau sa dispara.In acest an, COTAR a organizat deja alte trei proteste, in afara celui de astazi, pentru a convinge Cabinetul Dancila sa interzica Uber si Taxify. Iar insistentele lor au dat roade: pana la urma, guvernul a dat o ordonanta de urgenta care permite sanctionarea mult mai aspra a tuturor soferilor care fac transport de persoane contra cost in oras, fara a fi licentiati ca taximetristi.Cu toate astea, la acel moment, ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, a anuntat ca inainte sa intre in vigoarea "ordonanta taximetristilor", va da o alta, care sa reglementeze regimul Uber si Taxify si sa le permita soferilor care folosesc aceste aplicatii se circule legal. La acel moment, Suciu a sustinut ca Guvernul nu vizeaza desfiintarea transportului alternativ de persoane - asa cum isi doresc taximetristii - ci doar reglementarea si fiscalizarea lui.La inceputul acestei saptamani, insa, Suciu a revenit asupra declara ...citeste mai departe despre " Desi Guvernul le-a dat ordonanta ceruta, taximetristii blocheaza iar Bucurestiul: Nu protejati Uber! Ce spun autoritatile si compania " pe Ziare.com