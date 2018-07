In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad, administrator al unor societati comerciale, este judecat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.Potrivit DNA, in decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi inregistrat in contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA.Facturile respective ar fi fost emise de doua firme administrate de Ali Imad. "Prin aceste demersuri, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective", acuza DNA.In acest caz, procurorii au pus sechestru asigurator asupra unui numar de 2.362.057 actiuni in valoare totala de 23.620.570 lei, detinute de SC Romstrade SRL la o alta societate comerciala.Judecat in mai multe dosareNelu Iordache este implicat in mai multe anchete DNA. In doua dintre acestea s-au dat si decizii.Pe 22 decembrie, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de magistratii Tribunalului Bucuresti la sase ani si trei luni de inchisoare in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrazii Nadlac - Arad, in care s-a inregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei in dauna CNADNR, a unei banci si a unei firme de constructii din Spania. Decizia nu este definitiva.Intr-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de coruptie privind lucrari de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina, in cadrul unui contract finantat de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova. In acest dosar, Nelu Iordache a fost achitat, insa decizia - luata in 29 decembrie de Tribunalul Bucuresti - nu este defintiva.I.S. ...citeste mai departe despre " Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala " pe Ziare.com