Milionarul Popoviciu a primit o despagubire de 7 milioane de lei de la Primaria Capitalei, dar judecatorii au sechestrat imediat banii

Judecatorii au decis insa ca banii sa se duca intr-un cont special, deoarece imobilul se afla sub sechestru asigurator in celebrul dosar "Baneasa," privind fraude cu terenurile Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV).Decizia a fost luata la sfarsitul lunii octombrie de Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor, dar Baneasa Investments a contestat-o la Inalta Curte. De acesti bani mai este interesata si o societate bancara, care a finantat firma si care a contestat masura sechestrului asigurator.Potrivit DNA, societatea Baneasa Investments SA este controlata indirect de Puiu Popoviciu si este parte responsabila civilmente in procesul penal solutionat definitiv cu condamnarea milionarului la 7 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie.Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani. El se afla pe lista celor mai cautati romani.Foto: Politia Romana"Prinsa" in procesul penalDupa solutionarea procesului penal, in timpul judecarii laturii civile, in care se stabileste cine raspunde pentru plata eventualului prejudiciu, pe 28 decembrie 2018, Baneasa Investments a fost obligata, in solidar cu celelate parti din acest caz, sa restituie terenul din nordul Capitalei in suprafata de 224,6 hectare, precum si contravalorea constructiilor demolate si existente initial pe terenul in cauza.Instanta a mentinut, totodata, toate sechestrele asiguratorii puse de DNA in acest caz, inclusiv pe mai multe imobile aflate in proprietatea Baneasa Investments.Judecatorii au mai decis sesizarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), institutie din cadrul Ministerului Justitiei, pentru luarea masurilor legale in vederea valorificarii bunurilor sechestrate si poprite.In plus, au decis comunicarea catre ANAF a hotararii, pentru luarea masurilor legale, privind executarea debitorilor si recuperarea prejudiciului.Iata motivarea instantei - Cazul Puiu Popoviciu: Statul roman ar putea cere chirie pentru cele 224 ha pe care au fost construite Mall Baneasa si Ambasada SUATerenul de langa magazinul Big Berceni