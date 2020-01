Fostul actionar al clubului Dinamo Dragos Savulescu fusese dat in urmarire prin Interpol in luna februarie 2019.Citeste si: Fostul actionar dinamovist Dragos Savulescu, condamnat impreuna cu Borcea si Mazare, a fost dat in urmarireCoform site-ul Politiei Romane, pe numele lui Savulescu Emi Dragos exista mandat de executare a pedepsei inchisorii nr. 288/2017 din 07.02.2019, emis de catre Curtea de Apel Bucuresti - Sectia II Penala."Complicitate la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata. Condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare. Se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executarea pedepsei inchisorii", sunt informatiile care insotesc fotografia lui Savulescu.In acelasi dosar, au mai fost condamnati fostul primar al Constantei Radu Mazare - 9 ani de inchisoare, iar Cristian Borcea si fostul presedinte al CJ Constanta Nicusor Constantinescu la cate 5 ani de inchisoare, numarul celor condamnati in dosarul retrocedarii plajelor fiind de peste 30 de persoane.Citeste si: Inainte de a fugi din tara, Dragos Savulescu a primit 50 de milioane de euro de la Primaria Capitalei ...citeste mai departe despre " Milionarul Savulescu, condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de pe litoral, arestat in Napoli " pe Ziare.com