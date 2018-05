Milionarul Simu si-a schimbat declaratia in favoarea Alinei Bica: Am devenit emotiv dupa arestare

Este vorba de dosarul in care Alina Bica contesta o condamnare de 3 ani si 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului, primita in faza de fond a procesului.In acest caz, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la patru ani pentru cumparare de influenta, iar fostul sef al ANAF Serban Pop la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia pe care Completul de 5 judecatori o va da in acest caz este definitiva.Milionarul Horia Simu a facut astazi mai multe precizari in instanta si a explicat ca isi retrage partea din declaratii potrivit carora "comisionul" ar fi ajuns la "conducerea DIICOT".El si-a modificat declaratiile date la DNA si in faza de fond a procesului. "Sunt o fire emotiva, iar instanta de fond m-a intrerupt frecvent. Pana sa fiu arestat, nu eram emotiv", a explicat Horia Simu.Acesta este cel de-al treilea dosar in care este implicata fosta sefa DIICOT si care este aproape de pronuntare. Inalta Curte a stabilit ultimul termen in dosarul ANRP pe 15 mai, iar in cazul in care este implicat Adriean Videanu, pe 11 iunie.Citeste si: Inalta Curte a anuntat cand ar putea finaliza dosarul fostei sefe DIICOT, Alina BicaSi Alina Bica sustine ca e refugiat politic in Costa Rica. Inalta Curte: E doar solicitant, cu carnet provizoriuAvocat: Nu poate calatori cu avionulAvocatul Alinei Bica a depus, luni, la Inalta Curte mai multe documente medicale, potrivit carora clienta sa nu poate calatori o perioada. "Nu are voie cu avionul. Cursele transatlantice s-au desfiintat de 50 de ani, nu mai erau profitabile", a explicat aparatorul fostei sefe DIICOT."Alina Bica vrea sa dea o declaratie in acest dosar. Ea nu se poate prezenta la proces. Depun documente, potrivit carora din ianuarie 2018 are un carnet provizoriu de refugiat. La acest moment, in realitate, ea nu poate parasi teritoriul costarican. Statutul provizoriu expira pe 30 ianuarie 2019.In baza Statutului refugiatilor stabilit de Conventia de la Geneva, cerem sa fie audiata din Costa Rica prin videoconferinta", a sustinut avocatul.Aparatorul cere ca Inalta Curte sa solicite la DNA daca in acest dosar s-a ...citeste mai departe despre " Milionarul Simu si-a schimbat declaratia in favoarea Alinei Bica: Am devenit emotiv dupa arestare " pe Ziare.com