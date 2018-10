Potrivit unui material realizat de jurnalistul Adelin Petrisor pentru stirile TVR si publicat pe blogul sau, uniformele decolorate arata ca si cum ar apartine unei alte armate."Noile uniforme ale armatei romane au fost invinse de soarele afgan. Dupa doar 6 luni de misiune, acestea s-au decolorat si arata ca si cum ar apartine unei alte armate. MApN recunoaste esecul, insa spune ca probleme au fost doar in primul lot...", scrie jurnalistul pe blogul sau.Conform TVR, ministrul Mihai Fifor si generalul Nicoale Ciuca, seful Statului Major al Apararii, au primit foarte multe plangeri in timpul vizitei in Afganistan tocmai din acest motiv."Sigur ca e jenant. In primul rand, pentru cei care o poarta. Care se simt frustrati fata de ceilalti camarazi cu care actioneaza in teatrul respectiv. Ele (uniformele - n.red.) trebuiau testate inainte si in momentul in care ai trimis un militar intr-un teatru de actiuni militare sa nu se faca de ras, sa nu ii fie jena sa isi poarte uniforma, care ar trebui sa fie un element de mandrie pentru fiecare militar al Armatei", a afirmat generalul Decebal Ilina, fost sef al Inzestrarii Armatei.Armata sustine ca exista probleme doar la primul lot. MApN a transmis, intr-un comunicat de presa, ca au fost gasite solutii pentru ca acestea sa nu se mai decoloreze si sa se uzeze atat de usor, fara sa precizeze care sunt acestea.Uniformele care se decoloreza au fost achizionate in urma unei licitatii in SEAP, iar valoarea contractului este de peste 146 de milioane de lei, adica peste 30 de milioane de euro....citeste mai departe despre " Militarii romani poarta uniforme de 30 de milioane de euro, care se decoloreaza si intra la apa (Video) " pe Ziare.com