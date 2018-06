Ministerul Agriculturii pregateste un proiect pentru combaterea ambroziei la nivel national

Planta este nociva prin efectul si cantitatea de polen pe care o raspandeste in atmosfera cu ajutorul vantului, afectand sanatatea, potrivit MADR.Cercetarile efectuate in mai multe state europene arata ca polenul eliberat de buruiana Ambrosia artemisiifolia este unul dintre factorii principali ai rinitei alergice si reprezinta cauza manifestarilor severe ale astmului bronsic intalnit la sfarsitul verii la un numar tot mai mare de persoane.In prima instanta, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia vor fi somati sa distruga planta.Daca in urma unui al doilea control, proprietarii respectivi nu au respectat masurile de combatere a plantei periculoase, acestia risca amenzi de la 750 lei la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei in cazul persoanelor juridice, a avertizat MADR.Avertisment, urmat de amenzi drasticeAstfel, proprietarii sau detinatorii de terenuri unde se gasesc focare cu ambrozie au obligatia aplicarii unor metodelor pentru prevenirea, combaterea si distrugerea buruienii ambrosia pana la data de 30 iunie.Daca in urma controlului efectuat in perioada 1 iulie - 15 iulie se constata faptul ca nu au luat masurile specifice de combatere, acestia vor fi sanctionati cu "avertisment".In situatia in care, in urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constata faptul ca nici pana la data de 15 iulie nu au luat masurile necesare pentru prevenirea, combaterea si distrugerea acestei buruieni, atunci proprietarii respectivi vor fi sanctionati cu amenda."Scopul prezentelor norme il reprezinta instituirea unor masuri de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, denumita stiintific Ambrosia artemisiifolia. Verificarea si identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanseaza primavara dupa rasarirea acestei buruieni si se incheie cel tarziu pana la data de 20 mai a fiecarui an, cand se poate constata o diferentiere vegetativa fata de celelalte specii de buruieni", arata proiectul de hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, public ...citeste mai departe despre " Ministerul Agriculturii pregateste un proiect pentru combaterea ambroziei la nivel national " pe Ziare.com