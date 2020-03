Ministerul Apararii anunta ca spitalul mobil pe care il ridica in Bucuresti va fi gata peste 5-6 zile

"Practic va fi un campus militar - facilitatea medicala mobila de tip ROL 2 si o tabara de corturi. Capacitatea va fi stabilita in functie de cazuistica. In aceasta facilitate medicala vor fi tratate cazurile usoare si medii COVID-19. In cadrul acestei unitati medicale vor lucra specialisti de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Carol Davila' din Bucuresti, acesta avand si rolul de a pregati cadre medicale care vor deservi aceasta facilitate", a explicat Anghel pentru presa.El a precizat ca acest campus medical cuprinde peste 35 de containere si peste 30 de corturi, in acestea din urma urmand sa fie plasate persoanele care trebuie sa stea in izolare sau carantina. Modul in care vor fi directionati pacientii catre acest spital va fi stabilit de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Complexul medical este ridicat de catre militari ai Batalionului 96 Geniu, a mentionat Oliver Anghel.Conform MApN, formatiunea medicala de tip ROL 2 cuprinde, printre altele, unitati de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zona de decontaminare.Formatiunea medicala de nivel ROL 2 a MApN a mai functionat ca sectie externa de boli infectioase la combaterea virusului Ebola si a fost parte componenta a exercitiilor NATO "Saber Guardian 19" si "Vigorous Warrior 19" - cel mai mare exercitiu cu focus medical organizat pana in prezent de Alianta Nord-Atlantica, care s-au desfasurat anul trecut in Romania.Din cadrul MApN, activitatea este sprijinita de Directia medicala, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila", Statul Major al Fortelor Terestre, Statul Major al Fortelor Aeriene, Comandamentul Logistic Intrunit si Comandamentul Comunicatiilor si Informaticii.Reamintim ca secretarul de stat Raed Arafat a anuntat marti seara ca acest spital va fi montat la Ana Aslan. Iar miercuri dimineata, militarii s-au apucat de treaba.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Ministerul Apararii anunta ca spitalul mobil pe care il ridica in Bucuresti va fi gata peste 5-6 zile " pe Ziare.com