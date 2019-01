MApN suspenda procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale si sesizeaza Parchetul Militar UPDATE

"Secretarul de stat a adus la cunostinta faptul ca Departamentul pentru Armamente, prin semnatura sa, a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii, de natura sa afecteze realizarea interesului national de securitate in ceea ce priveste Programul de inzestrare esential "Corveta multifunctionala", a anuntat MApN, intr-un comunicat remis Ziare.com.Mai mult, anunta ministerul, de vreme ce exista un litigiu pe rolul Curtii de Apel Constanta prin care Santierul Naval Constanta S.A., ca parte la "Asocierea dintre Naval Grup Franta si Santierul Naval Constanta S.A.", solicita "anularea in tot a HG nr. 48 / 2018", act normativ care fundamenteaza derularea procedurii mai sus amintite, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, a informat cu privire la suspendarea procedurii de achizitie, pana la clarificarea aspectelor semnalate.Update: Grupul italian Fincantieri, care s-a clasat pe locul al treilea in procedura de achizitie a corvetelor, din punct de vedere al ofertelor financiare, precizeaza, vineri seara, ca niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei pentru corvete, ca nu a primit pana acum nicio comunicare oficiala cu privire la valoarea ofertelor, acestea fiind date confidentiale, iar dezvaluirea lor ar fi de natura penala."Niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei", precizeaza compania intr-un comunicat citat de News.ro.Fincantieri exclude in mod categoric faptul ca a platit vreo suma oricarei persoane pentru a influenta rezultatul licitatiei si precizeaza ca a respectat intotdeauna cele mai inalte standarde etice, precum si legislative, fiind si o companie controlata de statul italian."Indiferent de rezultatul licitatiei, este evidenta pentru toata lumea importanta Fincantieri pentru Romania, unde compania a fost prezenta de mai multi ani prin fi ...citeste mai departe despre " MApN suspenda procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale si sesizeaza Parchetul Militar UPDATE " pe Ziare.com