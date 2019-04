Ministerul de Externe a lansat un ghid cu destinatii pentru Paste in alte tari

Potrivit MAE, cetatenii romani pot evita eventuale situatii neplacute ce pot aparea pe perioada vacantei sau a concediului lor in strainatate consultand "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2019".Documentul a fost postat pe pagina web a MAE, la rubrica "Sfaturi de calatorie", sectiunea "Ghiduri de calatorie" (www.mae.ro), precum si pe pagina de Facebook a Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.Ghidul are 93 de pagini si ofera informatii generale, legate de documentele de calatorie, deplasarea in siguranta cu copii minori, necesitatea informarii asupra conditiilor de securitate din zona care urmeaza sa fie vizitata."Informati-va asupra situatiei de securitate din tara de destinatie! In acest sens, verificati rubrica Alerte de calatorie - Atentionari de calatorie, care cuprinde informatii utile, cu caracter temporar, privind starea drumurilor, greve, modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul unor state, starea vremii etc. Inregistrati-va la cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular. Evitati deplasarea in zone periculoase! Daca va aflati in dificultate in strainatate, contactati ambasada sau consulatul Romaniei cel mai apropiat pentru a putea beneficia de asistenta consulara de specialitate, in conformitate cu legislatia in vigoare", se arata, printre altele, in Ghidul lansat de MAE.De asemenea, documentul cuprinde informatii specifice pentru o serie de destinatii preferate de turistii romani in aceasta perioada, respectiv Austria, Bulgaria, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Portugalia si Spania.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste cu acest prilej ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care poate fi descarcata de pe website-ul MAE (www.mae.ro/app_cs) pe orice telefon mobil de tip smartphone cu sistem de operare Android sau IOS. Aplicatia ofera informatii, sfaturi de calatorie si posibilitatea de alertare in cazul in care apar situatii speciale in tara in care acestia se afla. ...citeste mai departe despre " Ministerul de Externe a lansat un ghid cu destinatii pentru Paste in alte tari " pe Ziare.com