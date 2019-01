Ministerul Dezvoltarii vrea sa cumpere 70 de tramvaie pentru 5 orase din tara

Primul anunt vizeaza achizitia a 40 de tramvaie destinate transportului public urban, cu o lungime de aproximativ 18 metri, si are valoare totala estimata de 320.000.000 de lei.Cel de-al doilea anunt publicat de Ministerul Dezvoltarii prevede cumpararea a 17 tramvaie, cu o lungime de circa 25 de metri, cu o valoarea totala estimata de 170.000.000 de lei.Nu in ultimul rand, ministerul a mai publicat un al treilea anunt care are ca obiectiv achizitionarea a 13 tramvaie bidirectionale, cu o lungi de aproximativ 18 metri, in valoare de 118.966.386 de lei.Tramvaiele cumparate urmeaza sa fie folosite in orasele Galati, Braila, Ploiesti, Craiova si Resita.40 de tramvaie pentru Braila, Galati si PloiestiCel dintai anunt al Ministerului Dezvoltarii prevede achizitionarea, prin licitatie deschisa, a 40 de tramvaie, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este pe 27 februarie.Este vorba despre cate 10 tramvaie pentru Braila si Galati si 20 pentru Ploiesti.Potrivit caietului de sarcini din anuntul publicat de MDRAP in SEAP, tramvaiele trebuie sa fie unidirectionale, o viteza maxima de circulatie de 70 km/ora, reglabila, limitata electronic la 50 km/oras si sa aiba podea 100% coborata pe toata suprafata destinata pasagerilor, cu facilitati (rampe/rampa) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor si a persoanelor cu mobilitate redusa.Tramvaiele trebuie sa fie formate din module unite intre ele prin burdufuri etanse, sa aiba minim trei usi duble de serviciu comandate electric si electronic si actionate electric, accesibile pe partea dreapta a tramvaiului in directia de mers.Usile trebuie sa fie prevazute cu sistem de siguranta antistrivire, cu buton de precomanda a deschiderii usilor in statii, atat din interior cat si din exterior, respectiv cu buton pentru deschiderea usilor in caz de urgenta.Capacitatea de transport totala a tramvaielor trebuie sa fie de minim 100 de locuri, respectiv 6 persoane pe metrul patrat, din care minim 32 pe scaune fixe.Producatorul poate suplimenta numarul de locuri pentru calatori din tramvai prin montarea de scaune rabatabile.Totodata, tramvaiele trebuie sa fie echipate cu instalatie de aer conditionat, instalatie de incalzire corespunza ...citeste mai departe despre " Ministerul Dezvoltarii vrea sa cumpere 70 de tramvaie pentru 5 orase din tara " pe Ziare.com