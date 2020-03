Ministerul Educatiei anuleaza toate olimpiadele scolare. La Bucuresti, se propune inchiderea scolilor pana pe 22 aprilie

Pe de alta parte, Marian Banu, inspector in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, sustine suspendarea cursurilor in Capitala, pana dupa vacanta de Paste, adica pana pe 22 aprilie, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Un comunicat al Ministerului Educatiei transmis Ziare.com luni informeaza ca Monica Anisie a avut o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti in care s-au discutat masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu COVID-19 in unitatile de invatamant.Ca o masura de prevenire a imbolnavirii, ministrul Educatiei a decis suspendarea olimpiadelor.In cadrul videoconferintei au fost discutate si procedura si criteriile de suspendare a cursurilor scolare in unitatile de invatamant in contextul confirmarii unui caz/mai multor cazuri de COVID-19."Inspectoratele scolare au obligatia de a monitoriza toate cazurile de elevi si profesori izolati la domiciliu si sa raporteze zilnic Ministerului Educatiei si Cercetarii evolutia situatiei", arata sursa citata.De asemenea, ministrul Anisie a subliniat importanta dotarii scolilor cu sapun si dezinfectant, iar inspectorii trebuie sa se asigure de existenta acestora, monitorizand situatia.In plus, ministrul Monica Anisie a subliniat ca prevederea conform careia practica in spitale este suspendata se aplica si in cazul elevilor de la scolile sanitare postliceale."Mentionam ca suspendarea cursurilor din unitatile de invatamant este atributia EXCLUSIVA a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta", subliniaza comunicatul venit de la minister.Pe de alta parte, in cursul diminetii, Monica Anisie s-a pronuntat impotriva ideii de inchidere a scolilor, facand apel la calm din partea parintilor si cadrelor didactice.Insa nu de aceeasi parere este inspectorul de la Bucuresti Marian Banu, care ar vrea sa suspende cursurile in Capitala pana dupa Paste."O prima propunere ar fi legata de ideea ca in data de 4 aprilie incepe vacanta de primavara. Propun sa avem un segment intreg, poate de cinci saptamani, pentru ca orice revenire, macar pentru o saptamana a elevilor... Sa propunem integral acest segment in care putem actiona, zic eu, mult mai usor si mult mai bine", a declarat Banu, la ...citeste mai departe despre " Ministerul Educatiei anuleaza toate olimpiadele scolare. La Bucuresti, se propune inchiderea scolilor pana pe 22 aprilie " pe Ziare.com