Ministrul Educatiei, catre profesori: Boicotul nu e o solutie! Si le aminteste ca tocmai au primit o marire de salariu

"Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic. Ministrul Educatiei Nationale le reaminteste reprezentantilor sindicali ca ne aflam in plin proces de renegociere a contractului colectiv de munca si, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au angajat sa nu declanseze conflicte de munca", se arata intr-un raspuns al ministrului Valentin Popa catre Ziare.com."Ministerul Educatiei Nationale este in contact permanent cu sindicatele din invatamant, iar deciziile pe care le luam vin in urma consultarii directe cu liderii federatiilor sindicale. De altfel si Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata cu o larga consultare a sindicatelor. In ceea ce priveste varsta de pensionare, la nivelul Uniunii Europene se doreste cresterea varstei de pensionare, si nu scaderea ei. Tendinta este confirmata chiar de profesorii care fac solicitari sa fie mentinuti in activitate peste varsta de pensionare. Asadar, boicotul nu este o solutie!", mai transmite MEN.Profesorii din 1.100 de scoli vor boicota, luni, simularea examenului de evaluare nationala, a anuntat, duminica FSLI, pe fondul nemultumirilor legate de felul in care Guvernul si Parlamentul raspund solicitatarilor sindicatului.Prin urmare, cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala, din perioada 5-7 martie 2018."Membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018". anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant duminica.FSLI precizeaza ca angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor celor doua Camere din Parlamentul Romaniei, la solicitarile lor. ...citeste mai departe despre " Ministrul Educatiei, catre profesori: Boicotul nu e o solutie! Si le aminteste ca tocmai au primit o marire de salariu " pe Ziare.com