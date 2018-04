Ministerul explica de ce nu-si primesc profesorii salariile inainte de Paste: Nu le-a calculat inca majorarile

"Pentru Ministerul Educatiei Nationale, la fel ca pentru toate unitatile aflate in subordine/coordonare, finantate de la bugetul de stat, prin bugetul MEN, data de primire a salariilor este 14 din luna curenta, pentru munca prestata in luna anterioara.Data de 14 nu este aleasa intamplator ca zi de salariu, ci pentru ca sistemul are nevoie de timpul fizic cuprins intre zilele de 1 - 14 ale lunii pentru a pregati documentele primare si cele de plata. Volumul mare de munca este dat de dimensiunea sistemului, numarul mare de unitati de invatamant si de salariati.Luna aprilie este cu atat mai importanta, cu cat salariatii din invatamant beneficiaza de o majorare salariala aplicata de la 1 martie 2018. Intocmirea documentelor contabile nu poate incepe mai devreme de inchiderea ultimei zile lucratoare din luna pentru care se realizeaza plata. Avand in vedere ca data de 14 aprilie este anul acesta intr-o zi de sambata, salariile vor fi platite vineri, 13 aprilie", se arata in comunicatul Ministerului, remis Ziare.com.Cadrele didactice si sindicatele care le reprezinta nu cred insa in explicatiile Ministerului, avand in vedere ca nu e o surpriza nici data la care pica Pastele anul acesta, nici aplicarea Legii Salarizarii, astfel ca daca s-ar fi dorit ar fi putut fi luate masurile necesare sa nu se ajunga la aceasta situatie.In plus, nu mai devreme de ieri chiar premierul Viorica Dancila declara public ca bugetarii isi vor primi salariile mai devreme, nu insa si pensionarii, pentru ca, spunea ea, nu este timp sa li se tipareasca fluturasii.Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant spune ca este cert ca premierul Viorica Dancila "una spune si alta face, fara sa cunoasca situatia reala din invatamant"."Oamenii asteapta acesti bani, mai ales ca nu vorbim despre o categorie profesionala cu salarii foarte mari. Din contra, iar fiecare trebuie sa aiba posibilitatea sa puna cate ceva pe masa de Paste. Guvernul trebuie sa inteleaga faptul ca a creat asteptari in randul oamenilor. Pentru neplata salariilor in avans, asa cum s-a spus, colegii nostri nu pot sa primeasca drept scuza modificarile necesare care au fost realizate in ...citeste mai departe despre " Ministerul explica de ce nu-si primesc profesorii salariile inainte de Paste: Nu le-a calculat inca majorarile " pe Ziare.com