Ministerul Justitiei recunoaste ca are doua protocoale secrete cu SRI, dar refuza sa dea orice informatie despre ele

Informatia a fost obtinuta de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, in urma unei solicitari de acces la informatii de interes public adresata MJ, arata un comunicat al FJR remis duminica Ziare.com."La nivelul Ministerului Justitiei exista doua protocoale clasificate incheiate intre Ministerul Justitiei si Serviciul Roman de Informatii. Primul protocol de colaborare este incheiat exclusiv pe problematica prevenirii si combaterii terorismului, iar al doilea protocol reprezinta organizarea si functionarea Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului", se arata in raspunsul oferit FJR de Ministerul Justitiei.Apoi, institutia mentioneaza ca nu poate divulga nimic din continutul celor doua protocoale clasificate pentru ca documentele "au caracter nepublic" si datele din acest domeniu "sunt exceptate de la liberul acces al persoanelor", acordat in temeiul articolului 31 din Constitutie, ale carui limite sunt stabilite de aliniatul 3, care arata ca "dreptul la informare nu trebuie sa prejudicieze securitatea nationala".Amintim ca in luna august judecatorul Cristi Danilet a publicat pe blogul sau 6 protocoale semnate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader."Mai jos sunt sase protocoale semnate de domnul profesor universitar dr. Toader Tudorel si un altul semnat de ministrul anterior pe care il impune sa fie respectat de catre judecatori. Toate au fost incheiate in statul de drept numit Romania. Eu spun ca ar cam fi legale. Dar daca ma uit la clipul de mai sus nu pot spune ca ar fi si firesti. Caci daca la drept cat de cat ma pricep, la filosofie inca sunt incepator", a scris pe site-ul sau Danilet, unde a atasat documentele in cauza.Acestea pot fi accesate aici.In ultima perioada, ministrul Toader, alaturi de conducerea PSD, au dus o campanie de culpabilizare a protocoalelor incheiate de SRI cu diverse institutii din Justitie.In plus, Tudorel Toader i-a facut si o evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. Rezultatele evaluarii nu au fost comunicate inca public.Mai mult, Toader a indicat diverse cai de atac pentru condamnatii penal care vor sa scape de sentintele date in baza colaborarii dintre procurori si SRI.Citeste si Ministerul Justitiei propune un nou temei de revizuire a sentintelor definitive din cauza protocoalelor cu SRICum ii soptea Florin Io ...citeste mai departe despre " Ministerul Justitiei recunoaste ca are doua protocoale secrete cu SRI, dar refuza sa dea orice informatie despre ele " pe Ziare.com