Presat de o directiva UE, Ministerul Justitiei vrea sa schimbe legea anticoruptie

In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza ca la data de 5 iulie 2017 a fost adoptata Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (in continuare, Directiva PIF), directiva care, potrivit prevederilor articolul 17 alineatul (7), trebuie transpusa in dreptul intern pana la data de 6 iulie 2019."Aceasta directiva inlocuieste, incepand cu data de 6 iulie 2019, Conventia elaborata in temeiul K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 1995 (in continuare, Conventia PIF), conventie care a fost transpusa in Romania prin introducerea 'Sectiunii 41 - Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene' in Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, completarea cadrului legal realizandu-se prin Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003", se mentioneaza in proiect.Astfel, arata MJ, prin dispozitiile unei sectiuni distincte, Sectiunea 41, au fost incriminate noi fapte precum: folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor sau care au ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din aceste bugete, respectiv omisiunea, cu stiinta, de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.Sursa mentionata precizeaza ca, prin raportare la prevederile Directivei PIF, a rezultat necesitatea unor interventii specifice, in special in vederea actualizarii limbajului textelor din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, fapt pentru care s-a intocmit prezentul proiect de act normat