In plina criza de forta de munca, Guvernul are in vedere o noua marire a numarului de angajati non-UE: Avem o solicitare din Chile

Ministrul Muncii a precizat, in cadrul "Forumului Capitalului romanesc", ca, acum aproximativ doua saptamani, a semnat un protocol cu Ministerul Muncii din Vietnam, iar in prezent reprezentantii din Romania au primit o solicitare similara pentru Chile.Budai a mentionat ca reprezentantii Ministerului Muncii vor discuta cu cei de la Ministerul de Interne, astfel incat sa poata fi marit contingentul de angajati non-UE.In plus, ministrul a sustinut ca s-a luat in calcul marirea acestui contingent, ca urmare a solicitarilor primite din partea mediului de afaceri.De asemenea, alte propuneri pentru a rezolva, partial, lipsa fortei de munca din Romania vizeaza aducerea romanilor din diaspora.Amintim ca Guvernul a dublat, la inceputul lunii august, numarul de angajati straini care pot fi "importati" din state non-UE. Astfel, a suplimentat cu 8.000 de avize contingentul de lucratori care puteau veni sa lucreze in Romania din statele care nu fac parte din Uniunea Europeana. Contingentul initial a fost de 7.000.Vezi siRomania trece prin cea mai grava criza de forta de munca din istoria recenta - analiza KeysfinDoar in Japonia e mai greu sa gasesti lucratori calificati decat in Romania. De ce am ajuns in aceasta situatie si cum pot angajatorii sa faca fata crizeiCriza de angajati in turism: Hoteluri pline pe litoral, insa jumatate din personal a plecat deja acasa