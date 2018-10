Ministerul Muncii: Doar 4 din cele 15 curti de apel din tara aplica in mod corect Legea salarizarii

"Ministerul Muncii si Justitiei Sociale atrage din nou atentia curtilor de apel din tara ca interpreteaza si aplica in mod eronat dispozitiile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.MMJS a fost sesizat de catre Federatia PROJUST ca doar patru dintre cele 15 curti de apel din tara, printre care cea din Bucuresti si cea din Bacau, aplica in mod corect Legea Salarizarii, ceea ce duce la diferente insemnate de salarii in cadrul aceleiasi categorii profesionale.Reamintim ca, incepand cu luna ianuarie 2018, salariul de baza/indemnizatia de incadrare pentru personalul din familia ocupationala 'Justitie' sunt determinate prin majorarea salariului de baza/indemnizatiei de incadrare avute in luna decembrie 2017 cu 25%, in temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru.Totodata, cuantumul brut al sporurilor avute in luna decembrie 2017 se majoreaza cu 25%, rezultand cuantumul sporurilor pentru luna ianuarie 2018", scrie ministerul de resort.Conform sursei citate, in situatia in care salariile de baza sau indemnizatiile de incadrare majorate cu 25% vor fi mai mari decat cele prevazute de lege in anexa nr. V, nivelul acestora va fi stabilit la nivelul prevazut de lege pentru anul 2022, care cuprinde gradatiile aferente transelor de vechime in munca si, dupa caz, majorarile salariului de baza/indemnizatiei de incadrare prevazute in continutul legii.Astfel, cuantumul sporurilor va fi determinat dupa cum urmeaza:sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de pana la 25% se va calcula la salariul de baza din 2022;sporul pentru pastrarea confidentialitatii de pana la 5% se va calcula la salariul de baza din 2022;sporul pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase va fi determinat prin aplicarea procentului de pana la 15% asupra salariului de baza din anul 2022, si nu prin mentinerea cuantumului sporului pentru conditii de munca din luna decembrie 2017, majorat cu 25%.Modalitatea de stabilire a salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare si a sporurilor incepand cu luna ianuarie 2018 a fost agreata cu reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei, subliniaza sursa citata."Totodata, MMJS a fost sesizat de catre Federatia PROJUST ca instantele nu isi pre ...citeste mai departe despre " Ministerul Muncii: Doar 4 din cele 15 curti de apel din tara aplica in mod corect Legea salarizarii " pe Ziare.com