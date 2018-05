Ministerul Muncii propune o simplificare a procedurii de adoptie si majoreaza stimulentele financiare pentru parinti

Potrivit proiectului, adoptabilitatea copilului ar urma sa fie declarata mai rapid, iar procedura de evaluare sa fie mai flexibila.Proiectul de lege a fost pus in dezbatere publica joi, iar propunerile si sugestiile pot fi trimise pe adresa de mail a ministerului in termen de 10 zile.Actul normativ isi propune sa asigure, in primul rand, obtinerea mai rapida a statusului de copil adoptabil, prin eliminarea din procedura de adoptie a cautarii rudelor pana la gradul IV.Initiatorii proiectului de lege sustin ca identificarea si determinarea opiniei rudelor in ceea ce priveste posibilitatea de a ingriji copilul au loc la momentul evaluarii detaliate a situatiei copilului, la cel al stabilirii masurii de protectie si la cel al revizuirii acestei masuri, astfel ca nu mai este necesara reluarea procesului.Ce va face Directia de Protectia CopiluluiDe asemenea, Directia de Protectia Copilului, pe langa obligatiile pe care le avea deja, va trebui sa informeze parintii firesti ai copilului despre demersurile pe care acestia trebuie sa le realizeze pentru reintegrarea copilului in familie sau integrarea acestuia in familia extinsa.In acelasi timp, managerul de caz poate stabili adoptia inainte de termenul stabilit de lege, doar in situatii exceptionale."Reglementarea urmareste stabilirea si punerea in practica de actiuni care sa dovedeasca un interes real si nu doar declarativ pentru copilul aflat in sistemul de protectie, actiuni care sa contribuie la inlaturarea acelor motive ce au constituit motivul instituirii unei masuri de protectie speciala cu privire la copil.In sustinerea acestui demers de limitare a sederii copilului in sistemul de protectie dincolo de o perioada rezonabila si de identificarea cat mai rapida a unei solutii de permanenta pentru el, proiectul de act normativ introduce posibilitatea ca, in situatii exceptionale, managerul de caz sa poata stabili adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie, anterior implinirii termenelor prevazute de lege, daca poate justifica in mod temeinic ca acest demers este in interesul superior al copilului", se explica in proiect.In aceeasi zona, directorii executivi sau generali ai Directiei de Protectie a Copilului vor avea atributii clare de urmarire a evolutiei situatiei copiilor intrati in sistem, iar pentru nerespect ...citeste mai departe despre " Ministerul Muncii propune o simplificare a procedurii de adoptie si majoreaza stimulentele financiare pentru parinti " pe Ziare.com