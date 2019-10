"Prin Acordul Cadru pe care Ministerul Sanatatii il are incheiat cu cei 5 furnizori de vaccin gripal, Ministerul Sanatatii asigura si 10.000 de doze de vaccin gripal pentru imunizarea copiilor intre 6 luni si 3 ani, din categoriile cu risc de imbolnavire, cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, hepatice, neurologice, metabolice, renale, diabet zaharat, obezitate, sindrom imunodeficienta primara sau astm", se arata intr-o informare a MS.Potrivit sursei citate, anul trecut, in cadrul campaniei gratuite, au fost vaccinati 2.377 de copii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani.Campania de vaccinare antigripala a Ministerului Sanatatii se afla in desfasurare.Pentru sezonul 2019 - 2020, Ministerul Sanatatii a achizitionat 1,5 milioane de doze de vaccin gripal, cu 200.000 mai mult fata de anul trecut, pentru imunizarea unui numar mai mare de persoane din categoriile la risc.Vaccinul achizitionat acopera 4 tulpini gripale, avand formula recomandata de OMS.Citeste si Pintea: 450.000 de doze de vaccin antigripal vor ajunge in teritoriu din 10 octombrie. ...citeste mai departe despre " Ministerul Sanatatii asigura 10.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor intre 6 luni si 3 ani " pe Ziare.com