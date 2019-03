Ministerul Sanatatii: Doua produse biocide neconforme fabricate la Bucuresti, al treilea e din UE. Amenda de 35.000 de lei

Firma producatoare si distribuitorul au fost amendate in total cu 35.000 de lei pentru neconformitatile gasite in urma controalelor"In urma analizelor efectuate, 3 produse biocide au fost neconforme din punct de vedere al eficacitatii fungicide (candida albicans si aspergilus niger) . Mai exact, este vorba despre loturi depistate neconforme din aceste produse biocide, care se utilizeaza pentru dezinfectia suprafetelor si instrumentarului.Doua dintre produsele neconforme apartin unui producator din Bucuresti, care are deschis punct de lucru in judetul Ilfov. Al treilea produs biocid neconform este produs intr-un stat membru al UE si distribuit de o firma din judetul Prahova", arata ministerul.Inspectia Sanitara de Stat din Ministerul Sanatatii a dispus Directiilor de Sanatate Publica judetene, pe raza carora se aflau producatorii sau distribuitorii produselor constatate neconforme, sa efectueze verificari in unitatile sanitare.In paralel, la nivel national, DSP-urile judetene au dispus retragerea de la furnizorii de servicii medicale publice sau private si de la cabinetele de infrumusetare a acestor produse si returnarea lor la producatori/ distribuitori.Directiile de Sanatate Publica din Bucuresti si Prahova au aplicat producatorului/ distribuitorului amenzi pentru neconformitati, in cuantum total de 35.000 de lei.De asemenea, in urma rezultatelor de laborator primite la finalul lunii decembrie 2018, in luna ianuarie Ministerul Sanatatii a sesizat organele abilitate."Trebuie sa ne asiguram ca produsele utilizate in spitale sunt eficiente. Vom continua astfel de actiuni si vom lua toate masurile necesare pentru siguranta pacientilor", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide.Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante pentru dezinfectia suprafetelor care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor.Citeste si Ministrul Sanatatii: Biocidele neconforme au fost utilizate in peste ...citeste mai departe despre " Ministerul Sanatatii: Doua produse biocide neconforme fabricate la Bucuresti, al treilea e din UE. Amenda de 35.000 de lei " pe Ziare.com