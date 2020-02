"In perioada urmatoare, marile retele comerciale vor lua masurile ce se impun pentru a se evita aglomerarile din cadrul magazinelor, reamintind consumatorilor ca exista posibilitatea achizitiei online de produse alimentare si nealimentare fie direct de la comerciantii care au acest serviciu, fie prin aplicatii specializate", informeaza un comunicat al MS.De asemenea, oficialii AMRCR si-au exprimat deschiderea de a reprezenta un canal de diseminare a materialelor informative ce urmeaza sa fie transmise de catre minister si si-au aratat sustinerea in vederea aplicarii masurilor de sanatate publica in acord cu noile prevederi legale.Intre masurile discutate s-a evidentiat aceea de a recomanda angajatilor sa evite in aceasta perioada calatoriile in zone in care evolueaza COVID-19. In cazul oricaror suspiciuni de imbolnavire, se impune apelarea serviciului 112 pentru directionarea catre centrele medicale de diagnosticare, mentioneaza comunicatul.Potrivit sursei, MS a agreat propunerea ca AMRCR sa fie informata periodic referitor la datele noi despre raspandirea COVID-19.Citeste si:Autoritatile din Dolj cauta pasagerii din avionul cu care a calatorit italianul infectat cu coronavirusPrimarul din Focsani: Daca apare o singura persoana infectata cu coronavirus inchid orasul, iau cele mai drastice masuri! Metrorex ia masuri pentru prevenirea contaminarii cu coronavirus ...citeste mai departe despre " Ministerul Sanatatii: Marile retele comerciale vor lua masuri pentru a se evita aglomerarile in magazine " pe Ziare.com