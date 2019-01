Ministerul Transporturilor a dat liber la trenurile conduse de un singur om. Sunt un pericol pentru toti romanii, avertizeaza mecanicii de locomotiva

In mod normal, in Romania, fiecare tren de marfa ar trebui condus de cate doi oameni, considera presedintele FML. Motivul: garniturile de marfa - adesea greu de condus din cauza infrastructurii vechi - circula pe aceleasi linii ca trenurile de calatori. Iar asta inseamna, in mod evident, ca un tren de marfa scapat de sub control risca sa produca o tragedie pe calea ferata.Fara sa tina cont de acest lucru, ministrul Transporturilor a adoptat Ordinul 1.853 din 10 decembrie 2018 prin care stabileste ca trenurile pot fi conduse de un singur om. Decizia - in aparenta fara mari consecinte - este de fapt un adevarat atentat la siguranta romanilor care calatoresc pe calea ferata, apreciaza Iulica Mantescu."Noi am atras atentia, in repetate randuri, asupra acestei chestiuni. De principiu, nu avem nimic impotriva ca mecanicul de locomotiva sa conduca singur. In alte tari se poate. Problema este ca noi, in Romania, nu suntem pregatiti pentru asta. Si va voi spune de ce.Infrastructura noastra este veche, materialul rulant (locomotivele si vagoanele - n.red.) sunt depasite. Sigur, existau si in aceste trenuri vechi instalatii - cum ar fi dispozitivele de siguranta si vigilenta (DSV) - care puteau fi utile. Dar intre timp acestea au fost izolate si nu mai pot fi folosite. Care este riscul?Din varii motive (fie pentru ca i se face rau, fie pentru ca adoarme etc.) mecanicul de locomotiva ar putea sa nu mai aiba prezenta de care este nevoie pentru a conduce trenul. S-a intamplat la Carcea, in urma cu cateva luni, cand un mecanic baut a adormit, s-a dus peste semnalul de oprire si a intrat pe o linie inchisa. Asta pentru ca traseul duce pe linie inchisa. Altfel, ar fi putut intra contra unui tren de calatori si am fi vorbit despre o adevarata catastrofa feroviara.Iar asta inseamna un singur lucru: ca in Romania, la acest moment, trenul trebuie condus de doua persoane. Prima persoana este mecanicul de locomotiva, iar a doua poate fi un mecanic-ajutor, un sef de tren sau un alt agent autorizat care poate indeplini si functia de sef de tren.Vrem ca un singur om sa conduca un tren? Sigur, de acord. In Ungaria se poate. In Polonia se poate. Dar la ei mai ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor a dat liber la trenurile conduse de un singur om. Sunt un pericol pentru toti romanii, avertizeaza mecanicii de locomotiva " pe Ziare.com