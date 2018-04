Potrivit reprezentantilor Ministerului Transporturilor, marti, santierele autostrazii Lugoj - Deva au fost inspectate de ministrul Lucian Sova, impreuna cu reprezentanti ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, ai Politiei Rutiere si Inspectoratului Teritorial de Munca, precum si prefectii si presedintii Consiliilor Judetene Timis si Hunedoara.In urma vizitei efectuate, s-a constatat pe lotul 3 o mobilizare "extrem de slaba", constructorul fiind penalizat pana in prezent cu 1,5 milioane de euro."Pe cei 21 km ai lotului 3, specialistii au constat o mobilizare extrem de slaba a constructorului si deficiente in executie. Lucrau doar 90 de muncitori si 70 de utilaje. Mare parte din echipa a fost retrasa imediat ce ministrul a parasit santierul. Asocierea a primit pana acum penalitati de 1,5 milioane euro", a anuntat Ministerul Transporturilor.In acest moment, stadiul fizic si financiar al lotului 3 al Autostrazii Lugoj - Deva este de 82%, insa reprezentantii Ministerului Transporturilor au precizat ca "exista foarte multe probleme de calitate pentru care Ministerul Transporturilor si CNAIR poarta de aproape un an nenumarate discutii cu antreprenorul pentru remediere".Citeste si:Ministrul Transporturilor, in vizita surpriza pe un santier de autostrada si la metroul din Drumul Taberei. Ce a constatat (Foto)Se crapa si putinele autostrazi pe care le avem. Cat vor dura reparatiile la singurul sector al Autostrazii Lugoj-Deva pe care se poate circula ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor: Constructorul Autostrazii Lugoj-Deva a fost penalizat cu 1,5 milioane de euro " pe Ziare.com