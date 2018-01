Primii kilometri ai autostrazii, intre Bucuresti si Fundulea, sunt cei mai afectati: plini de gropi sau carpeli cu bitum, care deja cedeaza sub rotile autovehiculelor.Autoritatile asigura ca dupa reparatii, circulatia va decurge lin, insa lucrarile vor incepe in vara - cea mai aglomerata perioada din punct de vedere al traficului.Inchiderea autostrazii se va face pe portiuni, spun oficialitatile, pentru a nu incurca de tot soferii."Ne vom asigura ca vom avea un trafic adecvat. Nu vor fi probleme", a spus Sorin Ionita, director general al CNAIR.Potrivit CNAIR, cei 35 kilometri vor fi gata dupa trei ani, dar ministrul Transporturilor promite ca vom bate recordul la constructia de autostrazi."Nu se va putea finaliza intr-un an, categoric. Nici banii nu vor permite, trebuie sa asiguram o fluenta spre mare. Evaluez ca in trei ani o sa putem asfalta tot", a declarat Radu-Dumitru Munteanu, director CNAIR.Potrivit TVR, in ultimii 2 ani, MT a reusit sa finalizeze doar 24 de kilometri de autostrada, din care doar pe 15 pot circula masinile.Asta, in conditiile in care in 2017 nu a fost construit nici macar un km de autostrada.Citeste si:Creste taxa pentru trecerea podului Giurgiu - RuseMinistrul Transporturilor e contrazis de un ONG: O minciuna gogonata. In 2018 ar putea fi terminati doar 83,6 kilometri de autostradaA.D. ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor se lauda ca va repara 35 kilometri din Autostrada Soarelui in 3 ani. Lucrarile incep, desigur, vara " pe Ziare.com