Ministrii si-au reactualizat declaratiile de avere. Cat de bogati sunt membrii Cabinetului Dancila

Potrivit declaratiei de avere reactualizata in data de 11 iunie 2018, premierul Viorica Dancila detine in coproprietate cu sotul sau, Cristinel Dancila, doua terenuri intravilane la Predeal (judetul Brasov) si la Giurgita (judetul Dolj) si un alt teren, agricol, tot la Giurgita.Totodata, Viorica Dancila are in coproprietate, alaturi de sot, doua apartamente, unul la Videle (judetul Teleorman) si altul la Ploiesti (judetul Prahova), o casa de vacanta la Predeal (judetul Brasov) si o casa de locuit la Giurgita (judetul Dolj).Premierul mai detine un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricatie 2014, si bijuterii cu valoare estimata de 5.000 de euro.De asemenea, Dancila detine sume de bani in lei, euro si dolari in depozite, conturi curente, fonduri de investitii. Suma cea mai mare este de 32.373 de euro intr-un cont bancar deschis in 2012.In privinta veniturilor realizate in ultimul an fiscal incheiat, premierul a incasat 79.932 de euro ca indemnizatie de deputat european, iar sotul sau a primit 343.554 de lei, reprezentand salariu de manager la OMV Petrom S.A. - Pitesti.Viceprim-ministrul Paul StanescuIn declaratia de avere a ministrului Dezvoltarii, reactualizata in data de 15 iunie 2018, figureaza trei terenuri agricole pe care acesta le detine impreuna cu sotia sa, Marieta Stanescu, in localitatile Cilieni, Brastavatu si Corabia din judetul Olt, un teren intravilan in comuna Visina (judetul Olt) si un alt teren extravilan in municipiul Craiova (judetul Dolj).La capitolul cladiri, Stanescu are in proprietate impreuna cu sotia o casa de locuit la Visina si un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltarii mai detine un autoturism Nubira, an de fabricatie 2002, si are un cont bancar in suma de 24.136,45 lei.Ca venituri realizate in ultimul an fiscal incheiat vicepremierul a incasat in calitate de senator 118.327 de lei, 27.205 lei ca ministru al Dezvoltarii si 19.242 de lei de la AGROMEC Visina de pe un teren arendat.De asemenea, sotia acestuia a primit 19.764 de lei din pensie.Vicepremierul Ana BirchallConform declaratiei de avere reactualizata in 12 iunie 2018, Ana Birchall are in proprietate doua terenuri cu destinatie faneata si unul cu destinatie pasune in localitatea Dorna Arini (judetul Suceava).