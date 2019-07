"Cred cu tarie ca este un moment extrem de important pentru Fortele Navale Romane, care de aproape 30 de ani nu au a primit tehnica noua. (...) Oferta castigatoare a fost declarata cea depusa de asocierea dintre Naval Group si Santierul Naval Constanta. Perioada de livrare a acestor corvete este de 7 ani de zile, trei ani de zile prima corveta, urmand ca celelalte in maxim 7 ani de zile (...) In acelasi contract se va face si modernizarea fregatelor pe care le avem", a spus ministrul Gabriel Les.Naval Group (Franta), Damen (Olanda) si Fincantieri (Italia) au fost cei trei competitori in aceasta licitatie. Potrivit informatiilor aparute in presa, Naval Group ar fi depus o oferta de 1,2 miliarde de euro, celelalte oferte fiind de 1,25 miliarde de euro (Damen) si 1,34 miliarde de euro (Fincantieri).Vor fi cumparate inca cinci avioane F16Les a mai anuntat ca vor fi cumparate inca cinci avioane F16."Multumesc in primul rand Parlamentului Romaniei pentru ca ieri a aprobat, asa cum cere legea in cazul achizitiilor care depasesc 100 de milioane de euro, initierea de catre in Ministerul Apararii Nationale a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie pentru un pachet de cinci avioane de la guvernul Republicii portugheze si a pachetului de bunuri si servicii complementare de la guvernul Statelor Unite ale Americii astfel incat sa avem capabilitatea operationala aeriana in final pentru aceasta escadrila",a afirmat Les.El spune ca aceste avioane vor avea aceeasi configuratie ca si cele 12 deja achizitionate."Aceste avioane, cand vor fi receptionate, vor fi din aceeasi configuratie ca si cele douasprezece pe care le avem, astfel incat sa fie o capabilitate unitara. (...) Nu am un calendar, eu sper ca in acest sens sa terminam contractul si sa putem semna documentele pentru cele cinci", a explicat ministrul Apararii. ...citeste mai departe despre " Ministrul Apararii: Prima corveta vine in 3 ani. Vom mai lua cinci avioane F16 " pe Ziare.com