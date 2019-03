Potrivit acestuia, crearea centrelor de mentenanta face parte din contractul pe care Romania l-a incheiat cu partenerii americani, contract ce prevede si o cooperare industriala in privinta sistemului de rachete."Vom face cooperare industriala, inclusiv pe Patriot. Pe ciclul de viata al produsului militar, si aici ma refer, spre exemplu, la Patriot, inseamna aproape 30 de ani sau peste 30 de ani, cu upgradarile de-a lungul timpului pe partea de soft, mentenanta te poate costa exact cat pretul achizitiei. Transferul unui astfel de centru de mentenanta, care inseamna transfer tehnologic, transfer de know-how, pregatire personal si asa mai departe, va fi in acest program", a declarat Les la B1 TV.Amintim ca Romania a aprobat achizitionarea, incepand cu 2017, a sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot - dintre care patru sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Terestre - si a echipamentelor aferente, in valoare totala de circa 3,9 de miliarde de dolari fara TVA.Citeste si:O firma romaneasca a intrat in reteaua globala de aprovizionare pentru sistemul PatriotGigantul militar american Raytheon a semnat contractul pentru sistemele Patriot destinate RomanieiRomania cumpara inca trei unitati Patriot. Primul sistem balistic va deveni functional in 2020 ...citeste mai departe despre " Ministrul Apararii: Romania va avea centre de mentenanta pentru sistemele de rachete Patriot " pe Ziare.com