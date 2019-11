Nicolae Ciuca a participat, marti, la Baza Militara de la Deveselu, la o intalnire cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, si cu alti 25 de ambasadori si atasati militari ai Apararii Ambasadelor NATO din Romania.Ministrul Ciuca a anuntat ca sistemul Patriot va fi platit in avans."Anul acesta avem toate premisele sa incheiem pe 2%. La sfarsitul saptamanii trecute a fost blocata ultima transa de bani pe care o vom folosi sa platim, in avans, sistemele Patriot. Facem acest lucru deoarece banii care erau alocati pentru corvete si bateriile de coasta, nefiind cheltuiti, am considerat ca pot fi utilizati in acest fel, astfel incat sa putem sa eliberam un pic presiunea de pe buget anul viitor si, in functie de cum se finalizeaza procesele din instanta ale programului de corvete si reluarea procesului la rachetele de coasta, acestea sa poata fi demarate", a spus Nicolae Ciuca.Acesta spera ca si anul viitor Apararea va avea alocat tot 2% din buget."Din discutiile pe care le-am avut cu premierul si cu ministrul Finantelor, avem toate garantiile ca de anul viitor vom avea alocat 2 la suta din buget pentru aparare. Ca atare, chiar saptamana trecuta, impreuna cu ministrul Econimiei am avut o privire asupra a tot ceea ce inseamna planurile de inzestrare ale Armatei Romane si putem sa facem o translatie a tot ceea ce inseamna nevoile noastre din industria de aparare pe un plan similar, pe termen mediu, in industria de aparare romana", a mai spus ministrul Apararii.Citeste si:Romania nu mai cumpara acum corvete. Ministrul Les spune ca nu ne vom respecta angajamentul de membru NATOScandalul corvetelor continua: Damen contesta licitatia, dupa ce a fost anuntat castigatorulLes acuza Damen ca a pierdut in instanta, dar tot blocheaza achizitia de corvete, in goana dupa profitRomania va avea centre de mentenanta pentru sistemele de rachete Patriot ...citeste mai departe despre " Ministrul Apararii: Sistemele Patriot vor fi platite in avans, cu banii alocati pentru corvete " pe Ziare.com