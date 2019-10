Ministerul condus de Razvan Cuc a aprobat cererea de finantare pentru proiectul "Constructia autostrazii Sibiu - Pitesti Sectiunile 1, 4 si 5", depus de CNAIR in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si a fost transmis la Comisia Europeana.Este vorba de sectiunile Sibiu - Boita, Tigveni - Curtea de Arges si Curtea de Arges - Pitesti.Proiectul are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 sectiuni ce traverseaza 3 judete: Sibiu, Valcea si Arges.Valoarea totala a proiectului este de 1,334 miliarde euro si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.85% din valoarea totala eligibila aprobata, respectiv 875,55 milioane euro, va fi asigurata din Fondul de Coeziune, iar restul de finantare in valoare de 458,84 milioane euro va fi asigurata de la bugetul de stat.Perioada de implementare a proiectului este de 103 luni, incepand cu data de 16 iunie 2015 si finalizandu-se la data de 31 decembrie 2023. ...citeste mai departe despre " Ministrul Cuc a semnat pentru 3 sectiuni din Autostrada Sibiu-Pitesti care vor costa peste 1,3 miliarde de euro " pe Ziare.com