Ministrul Cuc se lauda ca revolutioneaza infrastructura, in ziua protestului #sieu: Autostrada Moldovei va fi gata la timp. Si toti constructorii se vor tine de treaba, de azi!

Asa cum anuntase, Razvan Cuc a ajuns, vineri, la orele pranzului, pe santierul variantei ocolitoare a orasului Bacau. Aceasta sosea - a carei constructie ar fi trebuit sa se termine demult - va face parte din Autostrada A7 si va fi realizata de UMB Tehnostrade contra sumei de 669 milioane de lei (fara TVA) . Potrivit contractului, societatea fondata de omul de afaceri Dorin Umbrarescu ar trebui sa termine lucrarile in urmatorii 3 ani.Interesant este ca - desi de regula Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri dau vina pe constructori pentru intarzierile de pe santiere - de aceasta data, Razvan Cuc a spus ca este sigur de faptul ca UMB isi va termina treaba repede si bine."Din punct de vedere al antreprenorului, ma simt foarte sigur ca acest obiectiv va fi dus la indeplinire la termenul asumat contractual si, din punct de vedere calitativ, la standarde superioare.Si vreau sa va spun ca acesta este doar inceputul. O sa vedeti de acum o mobilizare exemplara pe toate santierele, iar constructorii vor respecta termenele contractuale pe care si le-au asumat.Mai departe o sa plecam pe santier, unde o sa vedeti o mobilizare exemplara a constructorului. O sa facem cateva opriri ca sa ne prezinte situatia lucrarilor. Autostrada Moldovei este o prioritate a actualului Guvern", le-a spus Razvan Cuc jurnalistilor prezenti.Ministrul Transporturilor nu a explicat cum ii va determina pe toti construcorii de drumuri din tara sa se mobilizeze, in conditiile in care unii, in loc sa lucreze sustinut, se ocupa mai degraba cu specularea greselilor din documentatiile de atribuire, in speranta obtinerii de despagubiri de la stat.Intrebat de presa ce va face la ora 15:00 - cand zeci de mii de romani care participa la campania #sieu vor intrerupe lucrul - Cuc a zis ca el nu face pauze si a insistat sa dea discutiei o conotatie politica, plangandu-se de intarzierea adoptarii bugetului."Noi muncim. Noi nu avem pauze, la Ministerul Transporturilor. Ba chiar le multumesc contructorilor ca pe perioada in care n-a fost aprobat bugetul nu s-au oprit din lucru. Mesajul meu pentru protestatari: a inceput constructia Autostrazii Moldova", a spus Razvan Cuc.In timp ce Razvan Cuc sustine ca n-are timp sa se opreasca din activitatea zilnica, colegul sau din G