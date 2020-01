Ministrul Culturii, despre Rosia Montana: Patrimoniul e deja protejat de legea romaneasca

Patrimoniul este deja clasat si protejat de legea romaneasca, spune el, iar principala piedica in calea restaurarii complete a zonei nu are legatura cu procedura pentru includerea in patrimoniul UNESCO, ci cu faptul ca in regiune nu exista un plan urbanistic general.Ministerul Culturii a transmis luni ca va organiza, "in perioada urmatoare", o intalnire cu primaria localitatii Rosia Montana, pentru a discuta "coordonatele unui program specific de sustinere si asistenta tehnica in zona"."In momentul de fata, principala piedica in calea dezvoltarii durabile a zonei o reprezinta lipsa unui Plan Urbanistic General (PUG). Institutia noastra va propune Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei sa finanteze acest PUG, prin programul aflat deja in derulare, pentru finantarea zonelor incluse in patrimoniul UNESCO", se arata intr-un comunicat.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a precizat: "Este necesar sa facem distinctia intre conservarea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului istoric de la Rosia Montana, pe de o parte, si stadiul in care se afla dosarul pentru includerea in patrimoniul UNESCO, pe de alta parte, intrucat sunt doua lucruri total diferite. Patrimoniul este deja clasat si protejat de legea romaneasca, iar principala piedica in calea restaurarii complete a zonei nu are legatura cu procedura pentru includerea in patrimoniul UNESCO, ci cu faptul ca in regiune nu exista un PUG".Ministerul Culturii va finaliza curand, dupa cum a anuntat, procedurile pentru clasarea cladirilor istorice valoroase de la Rosia Montana, cum ar fi biserici, amenajari hidrotehnice (lacuri cu baraje), astfel incat acestea sa poata fi restaurate."Vom relua demersurile pentru transferul Muzeului Mineritului Aurifer de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri la Ministerul Culturii pentru a-l putea dezvolta si pune in valoare", a spus el.Institutul National al Patrimoniului va lansa proiectele de restaurare pentru monumentele istorice de la Rosia Montana, prin Programul National de Restaurare. Primele obiective propuse pentru a fi restaurate sunt casele parohiale reformata si greco-catolica.Includerea in patrimoniul UNESCO a zonei Ros ...citeste mai departe despre " Ministrul Culturii, despre Rosia Montana: Patrimoniul e deja protejat de legea romaneasca " pe Ziare.com