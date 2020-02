Ministrul Culturii a fost intrebat ce mesaj a primit dupa reluarea procedurii si daca sunt sanse reale ca Rosia Montana sa intre in patrimoniul UNESCO."Practic aici vorbim de o reluarea procedurii, procedura fusese suspendata de catre guvernul PSD, noi am decis reluarea acestei proceduri, ne-am incadrat in termenul necesar pentru ca situatia patrimoniului de la Rosia Montana sa poate fi discutata in sedinta din aceasta vara, care va fi in China", a spus ministrul Culturii.El a precizat ca este optimist ca includerea Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO va avea loc in aceasta vara."Semnalele sunt pozitive, legate de politica guvernului de a avea deschidere spre o monitorizare a celor de la ICOMOS si de la UNESCO legat de ce se intampla la Rosia Montana si sigur avem toate motivele sa fim optimisti ca includerea in patrimoniul UNESCO se va intampla in aceasta vara", a explicat ministrul. ...citeste mai departe despre " Ministrul Culturii, optimist ca Rosia Montana va fi inclusa in UNESCO in aceasta vara " pe Ziare.com