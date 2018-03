Ministrul Culturii spune ca, potrivit legii, banii donati Cuminteniei Pamantului nu pot fi returnati

"Sunt oameni de buna-credinta care au participat si au donat. Conform legii, donatia nu mai poate fi returnata. Si atunci, trebuie gasit un mecanism prin care oamenii care doresc, normal, sa-si recupereze banii, sa poata fi platiti", a declarat Ivascu joi seara la TVR.Intrebat daca banii nu pot fi returnati, Ivascu a raspuns ca acest lucru nu se poate realiza, din cauza unui mecanism financiar."Nu, pentru ca aici este un mecanism financiar. (...) Ministerul de Finante, care este alaturi de noi in acest lucru, ne da solutiile. E vorba de oameni si e vorba despre o nedumerire. (...) Si nimeni nu a explicat. Si atunci, eu ma asez pe partea asta in care cred ca e bine asa sau asa? Nu stiu. Astept un raspuns profesional si o limpezire", a spus George Ivascu.Ministrul Culturii a adaugat ca va afla ceea ce este in neregula in acest caz la finalul unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului."Asta voi afla si eu. Adica, daca stiam, nu chemam Corpul de Control. Trebuie sa vedem exact si istoricul acestei povesti si trebuie sa stim, iar ei, cu expertiza lor, vor da setul de masuri care va fi comunicat transparent publicului", a mai spus Ivascu.El si-a exprimat nedumerirea cu privire la realizarea Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia, despre care a afirmat ca a fost comandat in 1993, pentru sarbatorirea a 75 de ani de la Unire. "Si iata, de 25 de ani eu nu inteleg - ce s-a-ntamplat?", a spus ministrul Culturii.Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a solicitat miercuri aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea "Cumintenia Pamantului", dar si a unor institutii din subordine, aflate in situatii juridice si economico-financiare dificile.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite.Citeste si Odiseea Cuminteniei Pamantului e fara sfarsit. Noul ministru al Culturii vrea o noua expertiza ...citeste mai departe despre " Ministrul Culturii spune ca, potrivit legii, banii donati Cuminteniei Pamantului nu pot fi returnati " pe Ziare.com