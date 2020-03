Ministrul Economiei: Vrem ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, dar nu patesc nimic daca nu o fac

Ministerul Finantelor transmitea sambata dimineata, dupa publicarea in Monitorul Oficial a OUG pentru sustinerea mediului de afacero, ca data de 25 martie pentru depunerea declaratiilor fiscale a fost mentinuta, pentru a, in verea rambursarii rapide a TVA, firmele trebuie sa aiba situatia la zi."Da, am pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului. O parte din aceste masuri vor putea fi accesate incepand de saptamana viitoare si, alaturi de colegii din Guvern, vom pregati si alte masuri", anunta pe Facebook ministrul Economiei, care face mai multe precizari.Conform ministrului, nu vor avea nevoie de certificate de stare de urgenta IMM-urile care vor accesa liniile de credit pentru investitii si capital de lucru, din pachetul pentru IMM. Este vorba despre fonduri garantate 90% si cu dobanda subventionata 100%"Desi ne dorim ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, acestea NU PATESC NIMIC daca nu o vor face", scrie ministrul Economiei.Beneficiile pentru IMM-uriPopescu afirma ca se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala."Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii, care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile la utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii de telefonie si de interne, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie sediu social si de sedii secundare", este o alta precizare a lui Virgil Popescu.Citeste si: Ministrul Finantelor: Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB, nu ne vom opri aici ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Vrem ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, dar nu patesc nimic daca nu o fac " pe Ziare.com