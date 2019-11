"Maine vom avea o intalnire pe aceasta tema si eu vrea ca Primaria sa fie foarte constienta ca s-ar putea ca luni sa fie declarat falimentul RADET.Elcen este pregatita sa livreze energie termica, insa trebuie ca Primaria sa fie pregatita, sa gasim solutia cine sa cumpere acel agent termic, Primaria direct... Primaria sa se asigure ca toate subventia catre Elcen este platita", a spus ministrul.El s-a aratat optimist ca se va gasi o solutie."Sper sa nu se ajunga la falimentul RADET, insa Primaria trebuie sa fie pregatita si pentru aceasta eventualitate", a adaugat Popescu.La inceputul lunii octombrie, ELCEN a dat in judecata Primaria Capitalei pentru a recupera datoria RADET de 3,8 miliarde de lei. Societatea spune ca PMB nu a platit subventiile catre RADET, fapt ce a condus la acumularea de datorii ale RADET fata de ELCEN, compania care produce agentul termic si il livreaza catre RADET.Citeste si:Bucurestenii din Sectorul 3, alimentati de Magistrala II Sud, raman 3 zile fara apa calda si calduraRamanem in "zona de pericol": In ce conditii ar putea ramane bucurestenii fara caldura, la iarnaGuvernul ii da 100 de milioane de lei lui Firea, pentru asigurarea caldurii in Bucuresti ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: RADET ar putea intra in faliment luni. Primaria trebuie sa fie pregatita " pe Ziare.com