Ministrul Economiei spune ca Primaria Capitalei va fi executata silit

"ELCEN nu se va opri, iar Primaria va fi executata silit. Vom gasi o solutie, nu putem merge asa la infinit", a declarat Popescu la Realitatea Plus, conform Mediafax.In plus, el sustine ca PMB "trage de timp ca sa nu plateasca facturi" in conditiile in care compania municipala Termoenergetica nu a semnat contractul cu ELCEN.Referitor la faptul ca PMB a cerut Guvernului 670 de milioane de lei, bani pe care premierul Ludovic Orban a refuzat sa ii dea, ministrul Virgil Popescu crede "ca au cerut banii la misto".El sustine ca banii au fost ceruti, desi primaria are "un buget enorm".Vezi si Firea ameninta cu plangeri penale, pentru ca premierul nu-i da banii ceruti: Pentru mine, Ludovic Orban = Liviu DragneaTotodata, ministrul a asigurat ca nu va fi intrerupta furnizarea energiei termice de catre ELCEN, dar gazele trebuie sa fie platite."Primaria trebuie sa inteleaga ca bucurestenii platesc si ea trebuie sa plateasca mai departe", a adaugat Popescu.