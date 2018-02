Ministrul Energiei l-a facut nesimtit pe un jurnalist. Ce intrebare i-a starnit aceasta reactie

Schimbul de replici a avut loc in cadrul ZF Power Summit 2018, o conferinta organizata de Ziarul Financiar."Sunteti profesor si imi cer scuze ca poate sunt extrem de nesimtit, dar imi puteti spune ce e ala curent electric?", l-a intrebat Mihai Nicut, jurnalist la Economica.net, pe Anton Anton. Ministrul, vizibil iritat, i-a raspuns scurt: "Esti nesimtit!".Momentul poate fi vazut la minutul 55:De altfel, ministrul Anton Anton este recunoscut pentru replicile neobisnuite.Saptamana trecuta, el a declarat in cadrul unui interviu ca, in urma unui pariu pe care l-a pus, o "domnisoara draguta" va trebui sa stea in cap daca strategia energetica a Romaniei va fi gata in 2018."Fara indoiala, anul asta este gata si ea, am uitat sa spun. Eu sper si am un pariu cu o domnisoara draguta, care mi-a spus ca ea nu crede ca voi termina strategia energetica si, daca o termin, va sta in cap si i-am spus sa se antreneze. Deci anul acesta se va termina strategia energetica, la care sigur, lucram de multi ani si trenam, ceea ce nu mi se pare normal", a spus Anton Anton la acel moment.In cadrul aceluiasi interviu, ministrul Energiei a facut mai multe declaratii neobisnuite. Printre altele, el a spus ca s-a intalnit in lift cu investitorii interesati de marirea puterii centralei de la Cernavoda."Noi la Cernavoda am prevazut de la inceput sa construim patru reactoare. Am reusit sa construim unul, apoi am mai dat in functiune inca unu. Apoi am incercat sa vedem cum mai putem construi si alte doua reactoare, 3 si 4. Astazi suntem in discutii foarte avansate cu niste investitori. Discutiile astea continua. Alaltaieri au fost pe-aci. M-am intalnit... i-am vazut in lift.Deci discutiile astea sunt niste discutii continue, la care ministerul si-a manifestat disponibilitatea si discutiile cu investitorii nu sunt niste chestii simple si nu sunt niste chestii la care hai, gata, ne-am asezat, am semnat si la revedere, nu e asa. Acolo sunt niste chestiuni complicate", a precizat el atunci.Tot saptamana trecuta, ministrul a spus ca nu cere derogare de la CE in problema carbunelui, iar daca "europenii cer investitii rapide, sa vina cu bani".Citeste si Cand liderii dau cu bata-n balta ...citeste mai departe despre " Ministrul Energiei l-a facut nesimtit pe un jurnalist. Ce intrebare i-a starnit aceasta reactie " pe Ziare.com