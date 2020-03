Ministrul Finantelor: Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB, nu ne vom opri aici

"Adevarul este ca de saptamana viitoare romanii au acces la aceste instrumente care ii ajuta sa treaca peste aceasta perioada dificila. Am spus ca urmeaza si alte masuri.Romania a luat masuri care ajung la 3% din PIB deja si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din UE pentru a accesa aceste facilitati. Nu ne oprim aici si nu lasam pe nimeni in urma", arata ministrul Finantelor.In acest context, el subliniaza ca, potrivit OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, firmele care nu depun declaratiile fiscale pe 25 martie nu patesc nimic."Tipete, urlete si vaicareli de la politicienii socialisti si prietenii lor care nu avut niciodata legatura cu economia reala despre situatia cumplita in care se vor afla firmele care nu depun declaratiile fiscale pe 25 martie. Minciuna sau prostie? In OUG nr. 29/2020 scrie negru pe alb ca firmele care nu depun declaratiile fiscale pe 25 martie nu patesc nimic. Simplu si clar", precizeaza Florin Citu.Cine beneficiaza de finantariEl explica, totodata, si faptul ca de finantari garantate de stat beneficiaza toate IMM-urile, fara certificat de urgenta."Mai departe, tot in OUG nr.29/2020 scrie ca au acces la fonduri garantate 90% si cu dobanda subventionata 100%, toate IMM-urile si fara certificat de stare de urgenta. Simplu, rapid si fara batai de cap. In Germania, ca tot vad ca ne compara socialistii cu ei, au acces la facilitati fiscale doar companiile care demonstreaza ca au suferit de pe urma crizei economice provocate de coronavirus.Tot in OUG nr.29/2020 scrie, tot negru pe alb, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala", subliniaza seful de la Finante.Avertizarile publiceFlorin Citu a avertizat, din nou, politicienii romani sa nu induca panica in societate."Am avertizat politicienii romani sa nu mai induca panica in societate. Le-am spus ca romanii inteleg ca isi fac campanie electorala in timp ce guvernul vine cu solutii. Vad ca nu asculta si in continuare vor sa profite electoral de situatia difi ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB, nu ne vom opri aici " pe Ziare.com