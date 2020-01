"Discutia despre aceste parteneriate public-private sunt o poveste fara sfarsit. Comarnic-Brasov pentru orice studiaza retelele de transport trans-european este vede foarte usor ca este parte din reteaua TNT Comprehensive. Din acest punct de vedere, ca si eligibilitate nu este o problema pe fonduri europene.Dar chiar daca ea pana la urma se va realiza din sursele bugetului de stat, nu are foarte mare relevanta sursa de finantare, noi, ulterior, daca respectam regulile Uniunii Europene in ceea ce priveste eligibilitatea, putem sa o decontam ulterior s-o decontam ulterior din fonduri eruopene, atata timp cat respectam procedura de achizitie publica si procedura de implementare a proiectului", a declarat ministrul la Antena 3.El a precizat ca realizarea acestui tronson autostrada de 58 de kilometri are o valoare de aproximativ un miliard de euro.Marcel Bolos a precizat ca din 1968 se discuta despre acest tronson de autostradata si ca din punctul sau de vedere este urgent ca documentatiile tehnico-economice sa fie actualizate.Mai mult, ministrul a spus ca pentru realizarea unui astfel de proiect este nevoie de stabilitate atat in zona politicului, cat si in zona de specialisti care au implementat aceste proiecte.Citeste siOrban, despre autostrada Comarnic-Brasov: Nu putem sa o facem intr-o guvernare de tranzitieCum vrea Orban sa ne scape de blocajele de pe Valea Prahovei: Un drum forestier si centuri la Comarnic si Busteni ...citeste mai departe despre " Ministrul Fondurilor Europene anunta cum poate fi decontanta autostrada Brasov-Comarnic " pe Ziare.com