Ministrul francez de Externe se intalneste si cu Kovesi, dupa Dancila si Iohannis

Ministrul francez se afla in vizita la Bucuresti, unde a avut, in prima parte a zilei, o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Teodor Melescanu , si s-a intalnit cu premierul Viorica Dancila.Pe agenda acestuia mai figureaza intrevederi cu seful statului Klaus Iohannis, dar si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului - Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Potrivit diplomatie.gouv.fr, discutiile lui Le Drian cu oficialii romani se vor axa pe "intarirea relatiilor bilaterale, marcate, in zona culturala, de Sezonul Romania - Franta, iar, pe nisa economica, de cresterea schimburilor comerciale estimate la 7,8 miliarde de euro, in 2017".Totodata, arata sursa citata, Le Drian are programata si o intalnire cu sefa DNA.De asemenea, oficialul francez va conferi decoratia de Ofiter al Legiunii de Onoare fostului premier si comisar european Dacian Ciolos , este mentionat in programul oficial al acestuia.