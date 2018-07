Ministrul Justitiei, fost membru al CCR, incalca deciziile Curtii: Un judecator e si secretar de stat, desi CCR ii interzice

Este vorba despre secretarul de stat Mariana Mot, judecator la Curtea de Apel Craiova si care a fost detasata la minister in ianuarie 2017, in timpul fostului ministru Florin Iordache, cu putin timp inainte de adoptarea OUG13.Curtea Constitutionala a stabilit prin decizia 45/2018 ca magistratii "nu pot desfasura activitati specifice celei de legiferare sau de organizare si punere in aplicare a legii pe calea actelor administrative".De asemenea, Curtea Constitutionala a decis ca "judecatorii/procurorii nu pot fi numiti/detasati in functii de demnitate publica pentru ca isi asuma un rol diferit celui de infaptuire a justitiei, componenta politica/administrativa preluata evidentiind, in realitate, o noua functie exercitata concomitent cu detinerea calitatii de judecator/procuror" (paragraful 102 din Decizia CCR 252/2018).In ciuda acestor decizii, Mariana Mot isi continua nestingherita activitatea la Ministerul Justitiei.Ea este cea care a sustinut pozitia MJ cu privire la reformularea abuzului in serviciu la dezbaterile din Comisia Iordache privind modificarea Codului Penal, in conditiile in care ministrul Toader a preferat sa plece in concediu si sa ii delege atributiile.Citeste mai multe despre: Comisia Iordache a terminat modificarea Codului Penal: S-a votat varianta PSD pentru abuzul in serviciu. Opozitia sustine ca are loc o amnistie mascata (Video)Vezi si cine este Mariana Mot.Tot Mariana Mot ar fi si cea careia ministrul ar urma sa ii delege atributiile in cazul in care Guvernul Dancila ar decide sa dea, saptamana aceasta, ordonanta de urgenta pentru gratiere si amnistie, conform unor surse citate in mass-media.Citeste si:O saptamana de foc pentru Justitie, cu Guvernul Dancila si CCR in rolurile principale: Ordonanta de urgenta, suspendare sau repliere?Florin Iordache nu exclude modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta: Guvernul poate face oriceToader s-a intalnit cu Dancila: La MJ nu exista nici in dezbatere, nici in avizare o ordonanta pe amnistie si gratiereIn ciuda faptului ca insusi Tudorel Toader a declarat public ca "Nu exista decizie a Curtii Constitutionale care sa nu produca efecte juridice sau care sa nu fie respectata de orice persoana fizica sau autoritate", decizii ale CCR nu sunt aplicate chiar in ministerul pe care il conduce, aspect semnalat ...citeste mai departe despre " Ministrul Justitiei, fost membru al CCR, incalca deciziile Curtii: Un judecator e si secretar de stat, desi CCR ii interzice " pe Ziare.com